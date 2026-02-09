Descienden los niveles del Guadalquivir en Lora del Río y la UME colabora en el desagüe del tanque de tormentas

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, en la rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, junto a las tenientes de alcalde María José Carballo y Reme Gómez Martín, ha informado de que "los niveles del río Guadalquivir y del arroyo Churre han comenzado a descender, lo que también ha provocado la bajada de la cota del tanque de tormentas". Además, ha señalado que un total de 39 efectivos de la UME, con cuatro autobombas y dos vehículos de transporte, se han desplazado hasta la localidad para colaborar en las tareas de desagüe del tanque, cuyo nivel sigue descendiendo progresivamente.

El regidor loreño ha ofrecido una rueda de prensa este lunes para detallar la situación de la crecida del Guadalquivir a su paso por el municipio y ha aprovechado para agradecer la implicación de todas las administraciones en el restablecimiento de la normalidad. Tras una llamada al 112 Emergencias, se movilizaron efectivos de la UME y del Plan Infoca para prestar apoyo en las tareas de emergencia.

Además, Enamorado ha informado de que los efectivos de la UME se alojarán en uno de los barracones renovados del antiguo Destacamento Militar de Matallana, donde permanecerán en óptimas condiciones gracias a la rehabilitación realizada en estas instalaciones.

En cuanto a los vecinos de la zona de El Calerín que fueron desalojados de sus viviendas, el primer edil ha señalado que "tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales, se ha autorizado el inicio de las tareas de limpieza de las viviendas, así como el regreso progresivo a los domicilios conforme vayan quedando en condiciones adecuadas, una vez retirados los desechos acumulados por la crecida del arroyo Churre".

Asimismo, Enamorado ha indicado que en la mañana de este lunes "se han remitido dos cartas, una a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otra a la Junta de Andalucía. A la CHG se le solicita la prolongación del muro de defensa hasta la cota 37 en el arroyo Churre, con el objetivo de proteger la zona de El Calerín, mientras que a la Junta se le ha pedido revisar los datos y las infraestructuras del tanque de tormentas, así como estudiar la incorporación de nuevas bombas de achique".

Por último, el alcalde loreño ha destacado que "estas borrascas están causando un auténtico desastre en las explotaciones agrícolas de Lora del Río, ya que muchas han perdido gran parte de su producción citrícola, en algunos casos cerca del 30%. Hay que recordar que en el municipio existen numerosas fábricas dedicadas a la manipulación de naranjas, por lo que esta situación supondrá una disminución de la actividad y del empleo, afectando directamente a las familias que dependen de las peonadas agrícolas".