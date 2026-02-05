Desviadas las líneas 13 y 14 de la Plaza del Duque de Sevilla ante el riesgo de caída de una palmera

Palmera inspeccionada en la Plaza del Duque de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios operativos del Ayuntamiento de Sevilla están interviniendo durante el mediodía de este jueves en Plaza del Duque para comprobar el estado de una palmera.

Ante esta situación, se ha anunciado el desvío de las líneas de Tussam 13 y 14 por la plaza, según ha informado el Consistorio en redes sociales a través de Emergencias Sevilla.

Esta incidencia se une a la limitación del recorrido del Metrocentro hasta el Prado de San Sebastián debido al riesgo de caída de una palmera en el Hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando.