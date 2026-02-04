Desvíos de tráfico en Valdezorras ante la crecida del arroyo Miraflores en Sevilla

Cortes en las calles Camino de los Indios y Douglas por la crecida del arroyo Miraflores en Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado este miércoles desvíos de tráfico en la calle Camino de los Indios y calle Douglas, en la barriada de Valdezorras, como consecuencia de la crecida del arroyo Miraflores por la borrasca Leonardo.

Este arroyo ha desbordado los límites del cauce normal afectando al tráfico de ambas vías, según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales.

Protección Civil ha indicado que está vigilando el caudal del arroyo atendiendo a los vecinos que puedan necesitar algún tipo de apoyo y ha recomendado no cruzar cauces para evitar accidentes.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1. Durante todo el día, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del IMD tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.