Detenidas dos personas por múltiples robos con fuerza en naves y cocheras de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

Imagen de archivo de un agente de Guardia Civil junto a su vehículo - GUARDIA CIVIL

LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de numerosos robos con fuerza detectados en inmuebles, concretamente naves y cocheras en las que se almacenaban herramientas y aperos agrícolas en La Puebla de Cazalla (Sevilla).

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, Ante esta situación, la investigación realizada, unida a la alerta telefónica de los vecinos, ha permitido a los agentes intervenir y sorprender de manera in fraganti a los autores cometiendo uno de los robos en la localidad.

Durante el dispositivo, que ha contado con la ayuda de ciudadanos que facilitaron el acceso a través de naves colindantes, se ha frustrado un robo en un recinto donde los presuntos autores ya tenían apiladas diversas herramientas listas para su sustracción. A los detenidos se les atribuyen cuatro delitos de robo.

Asimismo, los implicados actuaban de manera que uno de los individuos trepaba por la fachada del edificio con el impulso y apoyo del segundo, quien permanecía en el exterior ejerciendo labores de vigilancia para alertar de cualquier presencia de patrullas, mientras el objetivo principal era la sustracción de maquinaria a batería, tales como taladros, atornilladores y amoladoras, así como maquinaria agrícola específica y las vareadoras.

Tras la finalización de las diligencias y el esclarecimiento de los cuatro delitos, los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial.