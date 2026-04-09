Detenidas tres personas tras ser sorprendidas "in fraganti" robando 2.000 kilos de naranja en Olivares (Sevilla)

Operación 'Alxaraf-Citru' de la Guardia Civil por robo de naranjas en Olivares (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

OLIVARES (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este jueves a tres personas tras ser sorprendidas "in fraganti" durante el robo de 2.000 kilogramos de naranja en una explotación agrícola en la localidad de Olivares (Sevilla).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, La operación denominada 'Alxaraf-Citru' se llevó a cabo tras tener constancia los investigadores de la presencia de varias personas en el interior de una finca, tras según la investigación llevada a cabo realizar un corte en el vallado para acceder a su interior.

Como consecuencia de ello se estableció un operativo conjunto entre el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y la Guardería Rural, sorprendiendo "in fraganti" a tres personas mientras sustraían el producto. Gracias a la rápida actuación policial todo el género fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil mediante los Equipos ROCA, mantiene una vigilancia permanente en explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando la estrecha colaboración con los guardias rurales, así como con los diferentes propietarios, clave para la prevención y esclarecimiento de robos en el campo.

La intervención ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de estas tres personas como presuntos autores de un delito de robo en finca agrícola.