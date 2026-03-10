Tres detenidos en Sevilla acusados de hasta siete robos con la técnica del 'mataleón'

Archivo - Sucesos.- Prisión para un hombre por romper la prohibición de entrar en Palma y robar 7.000 euros en ropa - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas por su presunta participación en hasta siete robos con violencia y lesiones, cometidos mediante la técnica del 'mataleón'. La Autoridad Judicial ha decretado prisión provisional para dos de los tres arrestados.

Según ha indicado la Policía en una nota, la investigación se inició el pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento del primero de los robos violentos en el que los autores utilizaron la técnica del "mataleón", se trata de una maniobra muy peligrosa empleada para inmovilizar a la víctima, privándole del riego sanguíneo, y cometer el robo.

A este le siguieron otras denuncias que presentaban las mismas características y compartían escenario, siempre en inmediaciones de zonas de ocio, repartidos por los distintos distritos de la capital andaluza.

Las diligencias ha permitido constatar que el modus operandi utilizado por los autores era someter a vigilancia tanto el interior como el exterior de establecimientos de ocio al objeto de elegir a las víctimas más vulnerables, que se marcharan solas; esto era aprovechado para actuar con más facilidad e impunidad, garantizando el botín y su huida.

Con esta operación intensiva denominada 'Uro', se ha logrado identificar a los responsables, culminando con la detención de estas tres personas, dándose la circunstancia que uno de ellos al verse sorprendido por los agentes, huyó a la provincia de Huelva donde fue localizado.

Los tres arrestado pasaron a disposición de la Autoridad Judicial quien ha decretado prisión provisional para dos de ellos.