Detenido en Sevilla por atracar a una mujer de avanzada edad en Triana para robar sus joyas

Un agente de Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona por ser autora, supuestamente, de un delito de robo con violencia cometido sobre una mujer de avanzada edad en Sevilla, a la que abordó cuando regresaba a su domicilio con la intención de sustraerle el collar de oro que portaba.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Triana, cuando la víctima regresaba a su domicilio. Durante el trayecto, observó cómo dos personas la miraban y seguían, lo que despertó sus sospechas. En un momento dado, una de ellas se acercó a la mujer y le preguntó por una calle con la intención de distraerla; acto seguido, trató de arrebatarle el collar de oro que llevaba puesto, detalla la Policía en un comunicado.

La víctima, en su intento de evitar la sustracción, forcejeo con el ladrón y cayó al suelo, por lo que sufrió diversas lesiones. Los investigadores iniciaron las gestiones para identificar al presunto autor, que fue reconocido posteriormente por la víctima y varios testigos.

Durante la investigación también se tuvo conocimiento de su posible implicación en otros hechos delictivos similares cometidos en diferentes puntos del territorio nacional, en los que las víctimas eran personas de avanzada edad que portaban joyas.

Las gestiones policiales permitieron finalmente localizar al presunto autor en la localidad sevillana de Camas, donde se procedió a su detención.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.