Detenido en Brenes (Sevilla) el hombre atrincherado por su presunta implicación en el crimen de Dos Hermanas

Miembros de la Policía Nacional acordonan la zona en una operación en Palmete, en foto de archivo. - María José López - Europa Press

BRENES (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El hombre que se había atrincherado durante la tarde de este lunes en una vivienda de la localidad sevillana de Brenes ha sido detenido por su posible implicación en el asesinato de un hombre, ocurrido el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla), como consecuencia de un disparo. Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas en relación con este crimen.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla han informado a Europa Press de que la detención se ha producido tras varias horas de intervención policial en la zona. Además, en el transcurso de este lunes también ha sido arrestada otra persona en la misma localidad.

El padre del arrendatario de la vivienda donde se ha atrincherado el detenido ha explicado a esta agencia que el inquilino del inmueble saltó por el balcón cuando el atrincherado entró en la vivienda, permaneciendo varias horas encerrado dentro del domicilio.

A estos dos detenidos en Brenes se suma una tercera persona que fue arrestada por la Policía Nacional el mismo sábado en Dos Hermanas, así como el hermano de la víctima, que fue detenido posteriormente tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia", según confirmaron fuentes policiales.