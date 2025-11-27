Detenido en Villamanrique (Sevilla) el líder de una red que cobraba 400 a extranjeros por empadronamientos irregulares

Un agente de la Guardia Civil lleva detenido al supuesto cabecilla de la trama. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona e investiga a otras dos en una operación en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) vinculadas con una trama que, supuestamente, favorecía la migración ilegal y delitos de estafa.

La investigación se inició tras detectar los agentes un elevado número de solicitudes y expedientes de empadronamiento de ciudadanos de origen extranjero en domicilios de la localidad, y sospechar de la posibilidad de la existencia de irregularidades en dichos procesos, señala la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los agentes comprobaron que los presuntos autores habían conformado un entramado delictivo, "valiéndose de la situación de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas para legalizar su actividad económica y situación legal en España" y "acceder así a servicios públicos de la Administración del Estado, necesitando para ello obtener previamente un empadronamiento".

Las actuaciones llevadas a cabo constataron que el ahora detenido contaba con la colaboración de una pareja que servía como "captadores de las potenciales víctimas". Una vez estas personas eran captadas, el cabecilla de la organización les solicitaba la cantidad de 400 euros "como compensación para procurarles, supuestamente, la documentación necesaria para su empadronamiento".

Una vez transcurrido el tiempo necesario para que las víctimas accedieran a las ayudas y beneficios de los servicios públicos, eran inmediatamente dados de baja en el padrón municipal por parte del detenido para volver a inscribir a nuevas personas.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha logrado identificar 12 inscripciones irregulares, y se están investigando otros tantos expedientes de solicitud de empadronamiento que se encontraban en fase de tramitación, "que podrían ser igualmente catalogados como fraudulentos, siendo paralizados por parte de funcionarios del Ayuntamiento de la localidad".

La investigación llevada a cabo por el Puesto de Villamanrique de la Condesa, en colaboración con Policía Local, finaliza con la detención de una persona y la investigación de otras dos, puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de delito de pertenencia a grupo criminal, delito de estafa y un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales por parte de la Guardia Civil de Sevilla.