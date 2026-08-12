Detenido en Espartinas (Sevilla) por robar en una tienda de móviles y atentado contra la autoridad

Imagen de la detención por parte de la Policía Local de Espartinas - AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

ESPARTINAS (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Espartinas (Sevilla) ha detenido en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto, a un individuo acusado de un presunto delito de robo y atentado contra la autoridad, tras el robo de una tienda de móviles de la localidad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los hechos han ocurrido sobre las 4,50 horas, cuando los agentes, que mantenía un dispositivo de vigilancia sobre esta persona, han dado el alto a un individuo que portaba varios paquetes.

En el alto, esta persona atacó a uno de los agentes, de manera que fue posteriormente reducido y engrilletado. El robo se había producido en una tienda de móviles de la localidad. Se han recuperado 36 paquetes, entre ellos varios teléfonos.

Asimismo, la Policía llevaba varias jornadas siguiéndole los pasos al presunto autor, que ya ha sido puesto a disposición judicial, después de protagonizar varios altercados en el municipio.