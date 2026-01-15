Detenido un hombre por conducir un camión sin carnet y septuplicando la tasa de alcohol en Sevilla

Camión interceptado después de que su conductor haya septuplicado la tasa de alcohol en Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha interceptado este jueves al conductor de un camión en el Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla. El hombre septuplicó la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Según ha informado Emergencias Sevilla en redes sociales, esta mañana el 092 ha registrados varias llamadas acerca de la conducción irregular de este conductor, que se encontraba en estado de embriaguez.

La Policía Local ha indicado que este hombre carecía de permiso de conducción, "el cual le había sido retirado anteriormente por motivos similares". En estos momentos, se instruyen diligencias al Juzgado de Guardia.