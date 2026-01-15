A disposición judicial el conductor de una motocicleta que circuló a 188 kilómetros en la N-435 (Huelva)

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado y puesto a disposición judicial al conductor de una motocicleta que circuló a 188 kilómetros por hora en la N-435, a la altura de Almonaster la Real (Huelva), una carretera limitada a 90 kilómetros por hora. El vehículo fue detectado en uno de los controles de velocidad que se establecen en las carreteras de la provincia con mayor siniestralidad de motocicletas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el pasado 23 de noviembre, en la carretera N-435 (La Albuera-San Juan del Puerto), a la altura de Almonaster la Real, componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva realizaban un dispositivo de control de velocidad cuando detectaron una motocicleta que circulaba a 188 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora.

Estas acciones de vigilancia de la velocidad se enmarcan en el Plan de Actuación contra la Siniestralidad, que desarrolla la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía, dirigidas específicamente a los colectivos vulnerables y zonas que registran mayores índices de siniestralidad, en desarrollo de las líneas de actuación de la Dirección General de Tráfico.

La velocidad detectada suponía 94 kilómetros por hora por encima del límite máximo genérico establecido para el tramo, superando en más de 80 kilómetros por hora el umbral que diferencia la infracción administrativa del delito contra la seguridad vial, al tratarse de una vía interurbana. Debido a la elevada velocidad a la que circulaba, no fue posible la interceptación inmediata del conductor, por lo que las actuaciones fueron asumidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), con el fin de esclarecer los hechos e identificar al supuesto autor.

Una vez finalizadas las investigaciones, los hechos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de Aracena (Huelva), junto con el conductor de la motocicleta, en calidad de investigado, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 kilómetros por hora.

Esta conducta, "temeraria y extremadamente peligrosa", generó "un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía". El investigado se enfrenta a penas que pueden alcanzar prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, y en todo caso la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.