Detenido un hombre por intentar robar en trece vehículos y amenazar con un arma blanca en el Aljarafe sevillano

Detenido por la Guardia Civil tras robar en vehículos en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Villanueva del Ariscal, ha detenido a un hombre que intentó robar en trece vehículos mediante amenaza con arma blanca en las localidades de Villanueva del Ariscal, Sanlúcar La Mayor y Espartinas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el investigado está acusado de presuntos delitos de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa, amenazas, daños y un delito contra la seguridad vial.

La operación se ha desarrollado en los meses de abril y junio y comenzó tras detectar un aumento significativo de robos en interiores de vehículos en las localidades citadas.

El autor forzaba el sistema de cierre y, así, sustraía diferentes objetos de su interior. Los agentes establecieron contactos con las policías locales de los municipios afectados para identificar al hombre.

Posteriormente, conocieron que se habían llevado a cabo nuevos robos, concretamente en las localidades de Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor y Espartinas.

El encausado empleó en uno de los robos violencia e intimidación contra una conductora. Así, detuvo su vehículo y provocó que la mujer colisionase contra una vivienda. Después, emprendió su huida mientras amenazaba a los viandantes con arma blanca.

Componentes del Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor identificaron al autor de los hechos y procedieron a su detención con la colaboración de la Policía Local de Villanueva del Ariscal.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial en los Juzgados de Sanlúcar la Mayor y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.