Detenido un hombre tras robar a farmacias en la Macarena en Sevilla y amenazar a un anciano con un cuchillo

Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de seis robos con violencia cometidos en el distrito Macarena de Sevilla, entre los que se han registrado cuatro farmacias, y tras amenazar a un hombre de avanzada edad con un cuchillo mientras extraía dinero de una entidad bancaria.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó a raíz de una denuncia de unos asaltos. Los agentes identificaron al autor y lo relacionaron con varios robos a establecimientos comerciales y con el asalto a un hombre que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

El hombre fue detenido cuando se encontraba en las inmediaciones de uno de estos comercios, mientras portaba un cuchillo de grandes dimensiones que presuntamente habría utilizado para intimidar a las víctimas.

Así, se le han atribuido un total de seis robos con violencia, cinco de ellos cometidos en establecimientos comerciales del distrito Macarena, cuatro de ellos farmacias, y otro contra un hombre de avanzada edad tras retirar dinero de una entidad bancaria.

Posteriormente, la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión como presunto responsable de los hechos investigados.