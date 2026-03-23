Detenido 'in fraganti' en Los Palacios (Sevilla) por robo tras asaltar una vivienda desde un balcón

Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LOS PALACIOS (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con escalo en el interior de viviendas en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

Varios vecinos alertaron a la Guardia Civil de la presencia de un varón quen trataba de acceder al interior de un piso a través del balcón del mismo, según informa en un comunicado.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona y gracias a la colaboración ciudadana, dicho individuo fue sorprendido por los moradores de una vivienda cuando trataba de robar en su interior, huyendo apresuradamente a través del balcón, momento en el cual fue retenido por un grupo de vecinos alertados por los gritos procedentes de esa vivienda.

Los guardias civiles procedieron a su detención e intervinieron diversos efectos sustraídos de dicha vivienda, tales como relojes, joyas y dinero en metálico.

A raíz de esta detención la Guardia Civil ha esclarecido otro delito de robo con el mismo 'modus operandi' en otra vivienda de la localidad ocurrido esa misma noche, donde el ahora detenido accedió a una vivienda y robó varios móviles en la habitación principal mientras los moradores dormían ajenos al hecho.

La investigación ha finalizado con su puesta a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de dos delitos de robo con escalo, siendo decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.