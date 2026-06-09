Detenido el ladrón de los ordenadores del Ayuntamiento de San Juan al ser sorprendido en el robo de un móvil en Sevilla

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SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido a uno de los presuntos implicados en el robo de ordenadores del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), despúes de ser sorprendido hurtando un teléfono móvil en el barrio de los Remedios de la capital.

Según han detallado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por Europa Press, los agentes municipales recibieron un aviso por el hurto de un teléfono a un turista en la calle República Argentina, deteniendo al autor de los hechos en la Plaza de Cuba.

Asimismo, durante las labores de registro llevadas a cabo, los agentes comprobaron que el detenido poseía unos ordenadores con el logotipo de la Diputación de Sevilla, identificados como los sustraídos el pasado jueves, 4 de junio. De esta manera, la Policía Local de Sevilla dio aviso a la Policía Nacional, responsables de la investigación, que se mantiene abierta en estos momentos.

En contexto, la alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, ha sostenido en un video difundido en sus redes sociales el pasado viernes, 5 de junio, que no se ha sustraído "material sensible, ni información de vecinos ni trabajadores", habiendo sido robados los equipos informáticos de los concejales.

A su vez, la edil ha afirmado que "gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad", los agentes "han conseguido encontrar a estas personas", además de recuperar "parte de los equipos sustraídos".