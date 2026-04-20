Detenido en Mairena (Sevilla) un conductor sin carné y orden de ingreso en prisión tras huir de un control de tráfico

Un agente de la Policía Local de Mairena como imagen de recurso.
Un agente de la Policía Local de Mairena como imagen de recurso. - AYTO.DE MAIRENA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 20 abril 2026 16:45
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MAIRENA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha detenido a un hombre de 38 años que intentó huir de un control de tráfico instalado en las inmediaciones de la barriada Aleros de Sevilla. El conductor trató de evitar el control y estuvo a punto de golpear a uno de los agentes, aunque lograron interceptarlo unos metros más adelante, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Los agentes identificaron al conductor y comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla, así como otra orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Sevilla por su presunta implicación en delitos de agresión sexual cometidos en San Juan de Aznalfarache en los años 2019 y 2021.

Además, esta persona estaba siendo investigada por otros hechos posteriores. Durante la intervención, los agentes también comprobaron que conducía sin permiso de conducción y que el vehículo carecía de seguro obligatorio. Los agentes procedieron a la detención de esta persona y a su puesta a disposición judicial.

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