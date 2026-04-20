Detenido en Mairena (Sevilla) un conductor sin carné y orden de ingreso en prisión tras huir de un control de tráfico

Un agente de la Policía Local de Mairena como imagen de recurso. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha detenido a un hombre de 38 años que intentó huir de un control de tráfico instalado en las inmediaciones de la barriada Aleros de Sevilla. El conductor trató de evitar el control y estuvo a punto de golpear a uno de los agentes, aunque lograron interceptarlo unos metros más adelante, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Los agentes identificaron al conductor y comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Sevilla, así como otra orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Sevilla por su presunta implicación en delitos de agresión sexual cometidos en San Juan de Aznalfarache en los años 2019 y 2021.

Además, esta persona estaba siendo investigada por otros hechos posteriores. Durante la intervención, los agentes también comprobaron que conducía sin permiso de conducción y que el vehículo carecía de seguro obligatorio. Los agentes procedieron a la detención de esta persona y a su puesta a disposición judicial.