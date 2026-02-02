Detenido el presunto autor de cinco robos con violencia en estaciones de servicio en Utrera (Sevilla)

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este lunes a una persona de 30 años de edad, vecino de Puerto Serrano (Cádiz), en una operación iniciada el pasado mes de diciembre, tras cinco robos continuados con violencia e intimidación que afectaban a estaciones de servicio de la localidad de Utrera (Sevilla) y municipios limítrofes.

Los investigadores, pertenecientes al área de Investigación de la Guardia Civil de Utrera, iniciaron el dispositivo tras detectarse un incremento de hechos delictivos con un patrón similar en la zona. Según se desprende de las pesquisas, el autor se desplazaba desde su localidad hasta estaciones de servicio ubicadas en zonas aisladas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, el modus operandi consistía en vigilar el establecimiento y aprovechar el momento en que el empleado se encontraba solo "para abordarlo de forma sorpresiva". El detenido valiéndose de un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a la víctima, lograban sustraer la recaudación de la caja registradora para, acto seguido, emprender la huida a gran velocidad.

La reiteración de estos sucesos causó una notable inquietud entre los trabajadores del sector, dada la agresividad mostrada y la frecuencia de los ataques, registrándose hasta tres atracos en un mismo día en diferentes ubicaciones.

Además de los cinco hechos investigados en la provincia de Sevilla, la Guardia Civil ha podido determinar que el detenido habría perpetrado otro robo con intimidación en un comercio de alimentación de Arcos de la Frontera (Cádiz) tan solo un día antes de la detención.

Finalmente, tras la fase de instrucción de diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Arcos de la Frontera. La operación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones de posibles implicados en los hechos.