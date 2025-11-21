Detenido el presunto autor de un homicidio cuyo cuerpo apareció carbonizado en el Canal de los Presos en Sevilla

La Policía Nacional retira un cadáver encontrado en el Canal de los Presos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes al presunto autor del homicidio cuyo cadáver fue descubierto en la mañana del pasado día 1 del mes de septiembre, en un tramo cubierto del canal de los presos, perteneciente al término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). También ha sido detenida una mujer por un presunto delito de encubrimiento. Ambos han pasado disposición judicial.

Según una nota remitida por el Cuerpo, tras el levantamiento del cadáver, los agentes no pudieron identificar al sujeto debido a que se encontraba calcinado y en avanzado estado de descomposición. Tras la autopsia, los investigadores tuvieron conocimiento de que la causa de la muerte podría corresponderse con un disparo efectuado con un arma de fuego.

Teniendo la investigación centrada en la barriada de Los Pajaritos, los agentes obtuvieron informaciones relevantes que se completaron durante el desarrollo de la nombrada como Operación LEDA, la cual se desarrolló a finales del pasado mes de octubre, en la que se realizaron varios registros en distintos puntos de ventas de droga en la zona.

Tras varios meses de investigación, se obtuvieron los indicios suficientes para concluir que la muerte de ese varón se produjo a mediados del mes de agosto a consecuencia de un disparo en la cabeza en el interior de un punto de venta de sustancias estupefacientes.

El autor se deshizo posteriormente del cuerpo auxiliado por el entorno familiar, quienes facilitaron el vehículo, trasladándolo hasta el lugar donde fue hallado, siendo arrojado a través de un agujero, donde posteriormente le prendieron fuego usando gasolina.

Para culminar la investigación se procedió a efectuar dos entradas y registros tendentes a la detención del principal investigado, en colaboración con Unidades de Seguridad Ciudadana, concretamente UPR y UIP, procediendo a la detención de ambos individuos.