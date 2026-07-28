Detenido por robar con violencia hasta en cinco ocasiones a víctimas en San Juan (Sevilla) en la misma mañana

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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache al presunto autor de cinco robos violentos cometidos en durante la mañana del pasado 8 de julio, episodios en los que este hombre abordaba y amenazaba con arma blanca a los vecinos.

Los hechos se remontan a la madrugada, sobre las 6,00 horas, cuando este varón llevó a cabo asaltos a distintos viandantes de la zona mediante el uso de arma blanca, tal y como ha referido el Cuerpo este martes en un comunicado.

Es más, a medida que avanzaba la mañana la violencia que usaba este hombre fue en aumento, ya que de la intimidación pasó a causar lesiones en una de las víctimas durante un ataque.

En menos de 12 horas los agentes identificaron al presunto autor y pudieron localizaron y retenerlo, si bien durante la detención ofreció una "fuerte resistencia", según los profesionales.