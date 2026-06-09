Detenido en Sevilla un conductor al circular en sentido contrario con un vehículo robado y atropellar a agentes

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SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Guardia Civil de Andalucía (UNIS), ha detenido a un conductor que circulaba con un vehículo robado en sentido contrario por la A-8065 en el término municipal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y atropelló a dos agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla.
Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron este pasado 23 de abril de 2026, cuando los agentes circulaban en motocicletas por la citada vía y observaron a un conductor que circulaba en sentido contrario.
Así, cuando le dieron el alto, el mismo hizo "caso omiso" y aceleró, por lo que atropelló a los dos motoristas. Uno de ellos resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
La Guardia Civil ha remarcado que el hombre ha sido detenido por sendos delitos de conducción temeraria, robo, lesiones y atentado contra dos agentes.