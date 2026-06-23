Detenido en Sevilla por robar en supermercados y gasolineras bajo amenazas con pistola a los empleados

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón que ocultaba su rostro y empleaba armas de fuego para intimidar a los trabajadores de dos supermercados y dos estaciones de servicio durante robos cometidos en estos establecimientos.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, el detenido actuaba en solitario y consiguió apoderarse de la recaudación tras amenazar a los empleados con pistola.

Así, el presunto autor accedía a los establecimientos, se dirigía a las cajas registradoras y, tras intimidar a los trabajadores y llevar a cabo el robo, abandonaba el lugar caminando.

Finalmente, los agentes identificaron al varón, una labor que presentó dificultades dado que el mismo ocultaba su rostro con una braga, gafas de sol y gorra. Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión provisional.