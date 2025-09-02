Detenido en Sevilla por un robo violento con el método del 'mataleón' a dos mujeres en el barrio de San Pablo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de un robo con violencia y lesiones cometido contra dos mujeres en el barrio sevillano de San Pablo. Los hechos sucedieron a principios de agosto, cuando el detenido abordó a la víctima principal por la espalda y, mediante la maniobra conocida como 'mataleón", "la sujetó violentamente del cuello con la intención de sustraerle el teléfono móvil que portaba".

Como consecuencia de estos hechos, la víctima resultó lesionada y fue auxiliada por su madre, que también sufrió heridas. El autor consiguió huir en bicicleta tras intentar agredir a un testigo que acudió en auxilio de ambas, como informa la Policía en un comunicado.

La citada técnica de inmovilización y estrangulamiento es una maniobra en la que, de manera sorpresiva y por la espalda, rodean el cuello de la víctima con sus brazos comenzando a aplicar una fuerte presión. El resultado de la misma es que en pocos segundos la víctima queda en un estado de semiinconsciencia dado que se corta el suministro de oxígeno al cerebro quedando totalmente inmovilizada y, por tanto, indefensa.

Al lugar acudieron de inmediato tanto los agentes de la Policía Nacional como los servicios sanitarios, que practicaron las primeras asistencias y trasladaron a las mujeres al centro hospitalario más próximo.

Tras las labores de identificación y localización del autor, se consiguió proceder a la detención del mismo horas después del suceso, que pasó a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia, quien decretó prisión provisional sin fianza.