Detenido en las Tres Mil Viviendas de Sevilla por robar con una navaja y amenazar de muerte a su víctima

Armas recuperadas por la Policía Nacional en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar joyas y efectos personales a víctimas amenazándolas con una navaja e intimidándolas a través de llamadas y videollamadas, al que se le imputan delitos de robo con violencia, amenazas graves, tenencia ilícita de armas, contra la seguridad vial y receptación.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó a finales del pasado mes de abril, cuando la víctima denunció que un hombre le había robado varias joyas que llevaba consigo mientras empleaba una navaja.

Así, este mismo hombre, junto al conductor del vehículo en el que se desplazaba, días antes le había amenazado con un arma de fuego.

El afectado, además, había sufrido amenazas por parte del autor del robo, el cual no dejaba de intimidarlo y amenazarlo de muerte a través de llamadas y videollamadas en las que mostraba un arma de fuego.

Los agentes identificaron al responsable y comprobaron que le constaban diversos antecedentes por hechos similares. Durante el registro de su vivienda en la Barriada de las Tres Mil Viviendas se recuperaron algunos de los efectos sustraídos a la víctima, la navaja utilizada en el robo con violencia, una escopeta y diversa cartuchería.