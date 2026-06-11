Detenidos por amenazar durante meses a un hombre y a su familia para que cometiesen robos con su coche en Sevilla

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 11 junio 2026 13:53
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SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas que amenazaron a un hombre para que cometiese hurtos y robos con fuerza a través de su coche particular y, además, le propinaron una paliza.

Según ha detallado el Cuerpo, la investigación comenzó al conocer que una persona y su familia estaban siendo amenazados y coaccionados, pues les obligaban a cometer robos.

Los detenidos se habían apropiado de su domicilio y obligaban a la víctima a realizar labores de conductor cuando iban a cometer robos, principalmente hurtos al descuido en camiones y robos en establecimientos.

Los agentes identificaron y detuvieron a los responsables, que han sido puestos a disposición judicial. Se encontró del mismo modo un hogar provisional para la víctima y su familia, que habían sido sometidos a esta situación durante meses.

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