Detenidos dos vecinos de Montellano (Sevilla) como presuntos autores de robo en viviendas y de combustible

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MONTELLANO (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, vecinos de Montellano (Sevilla), como presuntos autores de siete hechos delictivos cometidos en la citada localidad hispalense durante las últimas semanas, entre ellos varios robos en viviendas con sus moradores en el interior y otros relacionados con sustracción de combustible.

Según ha concretado la Benemérita en una nota, desde la última semana del mes de julio se venían registrando en Montellano varios robos en viviendas habitadas que presentaban características similares. Por este motivo, componentes del Puesto de Montellano iniciaron una investigación dirigida a determinar la identidad de los responsables y esclarecer los distintos robos.

Según los indicios, el 'modus operandi' de los autores era actuar principalmente de forma individual seleccionando como objetivos viviendas cuyos moradores presentaban una especial situación de vulnerabilidad por su avanzada edad o movilidad reducida. Así, solían acceder a los domicilios mediante escalo, "evitando generalmente la confrontación directa con los perjudicados".

Finalmente, los investigadores lograron identificar a dos varones como supuestos responsables de los robos vecinos de la localidad, intensificando las actuaciones para la localización y detención de los mismos. Una vez realizado diferentes dispositivos de seguridad, la Guardia Civil logró la detención de uno de los presuntos autores, relacionándolos con tres delitos de robo con escalo en viviendas.

En concreto, en uno de sus últimos hechos delictivos, el detenido fue sorprendido en el interior de una vivienda y emprendió la huida saltando por una ventana, lo que requirió asistencia médica debido a las lesiones ocasionadas.

De esta forma, la Guardia Civil se centró en la localización de la segunda persona implicada en los hechos, siendo localizado finalmente y detenido, atribuyéndole la autoría de cuatro delitos de robos, dos de ellos cometidos en viviendas mediante escalo y otros dos relacionados con la sustracción de combustible, además de un presunto delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

En suma, las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos cometidos en la localidad y su entorno.