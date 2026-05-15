Detenidos en Sevilla cinco miembros de una red que estafó 1,3 millones con ventas falsas de viviendas

Detenido por venta falsa de viviendas en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos al desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas inmobiliarias mediante la suplantación de identidades y la falsificación de documentación, una operación que ha esclarecido una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la organización localizaba viviendas que se encontraban en alquiler y, mediante documentación falsa e identidades que habían sido usurpadas, contactaban con los propietarios o anunciantes para poder acceder a los inmmuebles.

De esta forma y tras conseguir el control de la vivienda, los investigados buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria. Después, formalizaban estas operaciones con documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos.

Se trataba así de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas utilizando identidades usurpadas y abundante documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Los investigados llegaban incluso a obtener documentos notariales utilizando identidades usurpadas. Además, canalizaban el dinero obtenido también mediante cuentas bancarias con identidades falsas. La investigación ha permitido esclarecer una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros.