Detienen al presunto autor del crimen de Dos Hermanas (Sevilla) y al hermano de la víctima al portar una katana

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este pasado sábado al presunto autor de la muerte de un hombre por arma de fuego en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Las detenciones de ambos individuos se produjeron en la tarde-noche de la jornada pasada tras los hechos ocurridos a las 14,15 horas en la calle Real de Utrera, en el que se alertaba de una agresión a un hombre que acabó perdiendo la vida.

El Cuerpo ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos del homicidio y que están a la espera de que ambos detenidos pasen a disposición judicial.