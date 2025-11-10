DGT inicia una campaña especial para comprobar que los vehículos de transporte escolar cumplen con la normativa

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar y de menores hasta el próximo viernes, 14 de noviembre. El objetivo es "comprobar" que los vehículos "cumplen las condiciones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente".

Según indica el Gobierno en una nota de presa, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizarán inspecciones "tanto en vías interurbanas como en los propios centros escolares", verificando especialmente aspectos como la autorización específica para transporte escolar, la disposición del seguro de responsabilidad ilimitada, el uso del cinturón de seguridad y la adecuada señalización y mantenimiento de los vehículos.

En la última campaña, desarrollada en noviembre de 2024, se controlaron 121 vehículos en la provincia de Sevilla, de los cuales el 39,6% fue sancionado, con un total de 70 denuncias formuladas. La mayoría de las infracciones detectadas se debieron a cuestiones administrativas, destacando la falta de autorización especial para transporte escolar, 58,8% de las denuncias, y la ausencia del seguro de responsabilidad ilimitada, 18,6%.

La DGT ha destacado que los resultados también reflejaron "aspectos positivos" como que ningún conductor dio positivo en los controles preventivos de alcohol o drogas, no se registraron denuncias por exceso de velocidad ni por deficiencias el uso del cinturón de seguridad y todos los vehículos inspeccionados que contaban con sistemas de retención los tenían en correcto funcionamiento.

Asimismo, se detectaron algunas deficiencias técnicas menores, como irregularidades en puertas de servicio y emergencias o en la señalización V-10, aunque en todos los casos se trató de incidencias puntuales.

La DGT ha recordado que el transporte escolar es uno de los medios más seguros para el desplazamiento diario de los menores, pero también requiere una vigilancia constante para garantizar que se cumpla la normativa y se mantenga la confianza de las familias.