Dimite la alcaldesa de El Ronquillo (Sevilla) "por motivos personales" un año después de tomar posesión

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de El Ronquillo, Ana Cristina Arévalo (PSOE), ha presentado este viernes su dimisión "por motivos personales". Una decisión "irrevocable" que afecta a todas las funciones que venía desempeñando, "tanto de regidora como de concejala". La alcaldesa tomó posesión del cargo el 25 de abril del pasado año tras prosperar una moción de censura presenta por su formación.

En una carta, Ana Cristina Arévalo expresa "el honor y el privilegio" que le ha supuesto haber ejercido "la máxima representación pública de El Ronquillo" y señala que su "objetivo y obsesión" ha sido trabajar "desde el minuto uno" en "intentar mejorar la vida de todos los vecinos".

La ya exregidora aprovecha la ocasión para agradecer a los vecinos la confianza depositada, "aunque haya sido de manera tan fugaz". "En este breve periodo, he intentado aportar mi granito de arena en mi afán de mejorar el pueblo".

Asimismo, Ana Cristina Arévalo expresa su gratitud al PSOE "por darme la oportunidad y creer en mí desde el primer momento que me lo propusieron y a todas las personas que me han apoyado, ayudado y brindado su mano para recorrer este camino. Me llevo una gran experiencia de vida, cerrando un capítulo para escribir otro nuevo", concluye el escrito.

Arévalo fue la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en El Ronquillo. Su nombramiento se produjo tras prosperar la moción de censura registrada por su grupo municipal para la destitución del entonces regidor, Cipriano Huertas, al contar con el voto favorable de siete ediles y solo uno en contra. "Quiero que el municipio evolucione, pero que siga siendo un pueblo", manifestaba ya con el bastón de mando la regidora.

En cuanto a los retos a corto y medio plazo, la alcaldesa se había marcado como prioridad la mejora de los servicios públicos, "teniendo en cuenta, sobre todo, que muchos vecinos tienen una avanzada edad". En ese momento, Arévalo aseguraba al respecto que la línea que seguiría el equipo de gobierno "sería de continuidad, la que marcaron mis antecesores en el cargo".

El último regidor socialista, José Antonio lópez, presentó su dimisión tan sólo cinco semanas después de tomar posesión tras denunciar la "situación de bloqueo" del Ayuntamiento por parte de Con Andalucía y PP. El PSOE, que fue la fuerza más votada en los comicios del 28 de mayo, con cuatro ediles, recuperaba de esa forma la Alcaldía. Por otro lado, la coalición de izquierdas logró en esa cita con las urnas tres concejales (dos más que en el anterior mandato) y los populares obtuvieron dos ediles (uno más que en 2019).