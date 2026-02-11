Diputación asumirá con Sevilla Activa la gestión y venta de 80 VPO en Los Palacios y Morón

Reunión del Consejo de Administración de Sevilla Activa. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, sociedad instrumental de la Diputación, ha celebrado este miércoles un Consejo de Administración en el que se ha dado el visto bueno al contenido y la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca y Morón de la Frontera para la construcción de sendas promociones de vivienda pública en venta que suman 81 inmuebles.

Aunque estas promociones no están incluidas en el programa de vivienda del Plan Sevilla 2030, seguirán los parámetros que la Diputación ha aplicado para impulsar parques municipales de vivienda pública con una accesibilidad real. Así, los precios en venta no superarán los 115.000 euros, por debajo del máximo legal, destaca en una nota de prensa.

El acuerdo que se firmará con Los Palacios permitirá finalizar una promoción de 50 viviendas, ejecutada al 60% en el núcleo de Chapatales y que quedó sin finalizar por la quiebra de la sociedad municipal que la gestionaba. Tras recuperar la titularidad de las fincas, el Ayuntamiento no logró adjudicar la terminación de las obras, al no presentarse ninguna empresa a la licitación.

Mediante este convenio, Sevilla Activa asumirá las actuaciones necesarias para obtener la financiación, finalizar las obras, gestionar la tramitación administrativa y la venta de las viviendas, conforme a su régimen de protección y atendiendo a los demandantes inscritos en el Registro Municipal de Vivienda de Los Palacios. Se trata de 50 viviendas unifamiliares, de 90 metros cuadrados, que se venderán por aproximadamente 90.000 euros.

La promoción de Morón se levantará sobre una parcela de patrimonio público de suelo municipal ubicada entre las calles Castilleja y Poeta José Luis García Suárez del municipio, que mediante este convenio se cederá a Sevilla Activa. El objetivo es la construcción de 31 viviendas, de unos 70 metros cuadrados, que saldrán a la venta a un precio máximo de 115.000 euros cada una.

El convenio con Morón contempla una primera fase para comenzar con los trabajos técnicos y administrativos para definir la actuación. En una segunda fase --que requerirá la formalización de una adenda al convenio--, se concretarán las condiciones técnicas y económico-financieras definitivas de la promoción y el inicio de la ejecución material de las obras, en las que está previsto el empleo de nuevas técnicas industriales de construcción, para una mayor garantía de calidad, sostenibilidad, eficiencia y control de los plazos de ejecución.

Sevilla Activa tiene entre sus funciones la promoción, gestión y comercialización de vivienda protegida. La ley 5/2025 de 16 de diciembre de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el 24 de enero de 2026, refuerza en su articulado el papel de las entidades instrumentales en la promoción de vivienda.