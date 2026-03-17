La Diputación de Sevilla adquiere 16 nuevos vehículos contra incendios y salvamento para los bomberos de la provincia

Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este martes la adquisición de 16 nuevos vehículos contra incendios y salvamento destinados al Sistema de Bomberos de la Provincia, con una inversión que se estima en torno a los 6,6 millones de euros, distribuida entre los ejercicios 2026 y 2027.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la Junta de Gobierno ha autorizado el procedimiento para la contratación de dichos suministros, a cargo del Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

En cuanto a la tipología, los vehículos que se compran incluyen 6 unidades BUL (autobomba urbano ligero), 3 unidades de BUL red (autobomba urbano ligero de dimensiones reducidas), 4 BRP (autobomba rural pesado) y 3 BNP (autobomba nodriza pesado), según ha precisado el titular del Área, Gonzalo Domínguez.

"Una vez recepcionados, los vehículos se cederán en uso al Consorcio de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de la Provincia de Sevilla, dado que es el órgano encargado de la gestión y coordinación de las diferentes actuaciones del Sistema de Bomberos de la Provincia", ha indicado.

En esta línea, Domínguez ha destacado que con esta adquisición se "sigue avanzando en el compromiso de la Diputación de contar con medios adecuados para la prestación de los servicios encaminados a dar respuesta a las emergencias en la provincia, desde la eficacia y la eficiencia y desde la máxima garantía de seguridad a nuestra ciudadanía".

Por otro lado, ha anunciado en el transcurso de la sesión que en breve la Diputación entregará a los parques para su puesta en funcionamiento 10 furgonetas de transporte, adquiridas recientemente por la Institución para facilitar el transporte del personal operativo y de material entre los distintos parques del Sistema.

Estas 10 furgonetas del tipo Renault Trafic de 130 CVF, con zona de pasajeros y zona de cargas compartimentadas de manera independiente, son especialmente adecuadas para el personal operativo y el material y su movilidad entre los parques, aunque se pueden utilizar también, en situaciones de emergencia, para logística de equipamiento y personal.

Suponen una inversión cercana al medio millón de euros y se van a adscribir a los parques de bomberos de Carmona, Estepa, La Rinconada, Lora del Rio, Marchena, Mairena del Alcor, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Santiponce y Mairena del Aljarafe.

BASES PARA LA COLABORACIÓN FINANCIERA

En paralelo, la Junta de Gobierno ha aprobado este martes las Bases que regulan la colaboración financiera de la Diputación con ayuntamientos, universidades y entidades sin ánimo de lucro en material social y cultural.

Desde el Área de Cultura y Ciudadanía se ponen en marcha tres convocatorias, con una inversión total que asciende a 2,4 millones de euros. Una, destinada a las entidades locales que hayan realizado en 2025 un festival flamenco en el territorio, dotada con 433.600 euros; una segunda, que busca fomentar la realización de grandes eventos singulares culturales y deportivos por parte de municipios con población superior a veinte mil habitantes, con una cuantía total de 800.000 euros.

La tercera está orientada a fomentar los recursos culturales de las entidades locales sevillanas, con dos líneas de actuación: promoción y fomento de las actividades culturales que se estén desarrollando por parte de los municipios en este año, especialmente las referidas a certámenes de artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, literarios, del ámbito de la comunicación y de fomento de la lectura, y de sostenimiento de personal de apoyo técnico en materia cultural, para ayuntamientos con población igual o inferior a veinte mil habitantes.

Esta convocatoria está dotada con 1,2 millones de euros, un cincuenta por ciento más que la cuantía que la Diputación destinó a esta acción cultural el año pasado. Desde el Área de Concertación, se ponen en marcha dos convocatorias, que ascienden a un montante total de 3,1 millones de euros.

Por una parte, la destinada a subvencionar proyectos de carácter social y/o cultural con interés para la provincia de Sevilla a realizar por entidades sin ánimo de lucro durante este año 2026 y, por otra, la que concierne a la colaboración financiera institucional con las universidades y centros universitarios públicos con sede en la provincia de Sevilla también para este año.