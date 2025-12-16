Diputación de Sevilla analiza la situación demográfica del territorio y avanza en soluciones frente a la despoblación

La II Jornada "El Desafío del Reto Demográfico en la Provincia de Sevilla" - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y de su Oficina contra la Despoblación, ha celebrado este martes en Las Navas de la Concepción (Sevilla) la II Jornada "El Desafío del Reto Demográfico en la Provincia de Sevilla". Un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, responsables municipales y expertos para analizar la situación demográfica del territorio y avanzar en soluciones frente a la despoblación en los municipios rurales.

La jornada ha sido inaugurada por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto al alcalde de Las Navas de la Concepción, Rafael Barrera, en un acto en el que se ha puesto de relieve la importancia de abordar el reto demográfico desde una perspectiva territorial, coordinada y adaptada a la realidad de cada municipio.

Por su parte, Manuel Campo Vidal, veterano periodista y director de la Cátedra Estrella Galicia Desarrollo Rural de Next Educación, ha ejercido como conductor del acto, además de como destacado ponente del encuentro.

Por otro lado, Rodríguez Hans ha destacado la importancia "fortalecer la política desde todas las administraciones, que tiene que estar impregnada de la igualdad de oportunidades en el territorio". El vicepresidente de Prodetur ha abogado por abandonar "el discurso de la añoranza de tiempos pasados que fueron mejores, con más industria o pueblos más grandes", y apela a que "las personas que viven en cada uno de los puntos de la provincia tengan garantizados recursos de calidad ".

En este sentido, ha pedido poner "todo el empeño en remediar y adelantarnos a lo que puede pasar, que los pueblos se puedan ir muriendo poco a poco", reforzando que todo esto "no se hable solo una vez, sino que esté en las políticas del día a día".

Por su parte, el alcalde de Las Navas de la Concepción ha puesto el foco en "problemas del día a día" como la falta de carreteras adecuadas, transporte publico o la luz, "que se puede ir tres cuatro veces al mes", o la falta de telecomunicaciones, con internet "que se puede ir cuatro o cinco días seguidos y estar sin cobertura".

"Si nos miran como votos no somos interesantes. Nos tienen que mirar como personas que hemos decidido vivir en el territorio, que lo vertebramos, y las administraciones tienen que trabajar seriamente en el tema de la despoblación", ha concluido.

VARIOS BLOQUES DE ANÁLISIS

La jornada ha abordado el reto demográfico desde distintos bloques temáticos, comenzando por un análisis sociológico del fenómeno y de las tendencias poblacionales que afectan a la provincia de Sevilla, especialmente en los municipios rurales y en zonas como la Sierra Morena sevillana.

El programa ha continuado con un bloque centrado en las soluciones inteligentes frente a la despoblación, en el que se han tratado cuestiones como la conectividad universal, la telemedicina y el papel de los centros de innovación territorial como herramientas clave para fijar población y generar oportunidades en el medio rural.

Otro de los ejes de la jornada ha estado dedicado a la economía de los cuidados y la silver economy, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, así como al análisis de las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y los programas impulsados desde el ámbito estatal para la transformación territorial de los municipios.

La jornada ha incluido también un bloque de experiencias y buenas prácticas desarrolladas en otros territorios, que sirven como referencia para afrontar con éxito la despoblación, y una reflexión final sobre la calidad de vida en el mundo rural como elemento clave para atraer y retener población.

Según Campo Vidal, las necesidades del territorio han evolucionado, de modo que "antes era la conectividad, que ya está prácticamente resuelto, pero falta vivienda, que es muy importante en el mundo rural para que la gente pueda ir a trabajar desde allí" y asentarse en pequeños municipios. Pero además es necesario eliminar trabas burocráticas para mudarse a pueblos con poca población.

Asimismo, ha indicado que los ciudadanos "están hartos de burocracia y pone burocracia la Unión Europea, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y todas las instituciones", ha recordado, mientras se felicita de que existe "un instinto de recuperación interesante, con mucha gente dispuesta a ir a vivir al mundo rural si tiene las mismas condiciones, algo que antes no pasaba, y que es muy positivo".

REPRESENTANTES DE VARIAS ADMINISTRACIONES

El encuentro ha contado con la participación de representantes del Gobierno de España, como la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, o el secretario de estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que han puesto en valor la importancia de la colaboración entre administraciones y el papel de las políticas públicas estatales en el impulso del desarrollo rural y en la lucha contra la despoblación.

Por su parte, García ha indicado que "hay muchas personas que en los últimos años están encontrando un futuro en el medio rural, no solo en el sector de agroalimentación, aunque es fundamental, sino asentándose en actividades como el turismo y la innovación".

Por otro lado, el secretario de Estado de Telecomunicaciones ha afirmado que la conectividad es "una herramienta clave para cambiar la vida de las personas y garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el mundo rural". "La primera decisión política es el reconocimiento de un hecho: el mercado tiene fallos, y arreglar esta situación ha sido una prioridad desde 2018", ha afirmado.

Para Hernando, llevar el 5G y la conectividad a las zonas rurales "no siempre es rentable para el mercado, pero sí es imprescindible para el territorio". "Hoy España cuenta con cobertura 5G en el 85 % del territorio, y nuestro objetivo es seguir avanzando hasta llegar también a ese 15 % donde aún existen dificultades", ha concluido.