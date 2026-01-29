Diputación de Sevilla aprueba la actualización del Plan de Cohesión Social con 144 millones de euros, un 10% más

Pleno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves la actualización para 2026 del Plan Provincial de Cohesión Social, asunto que se había incluido en el orden del día con carácter de urgencia, lo que supone el desarrollo de todo su contenido y una financiación de 144 millones de euros, casi un 10 por ciento de incremento con respecto a 2025.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y Con Andalucía, la abstención del PP y el rechazo de Vox. La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a las 45 víctimas mortales y las personas heridas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el maquinista sevillano Jesús Huerta Jiménez, fallecido a causa del descarrilamiento de un tren en Gelida (Cataluña).

"Mostramos nuestra consternación y nuestras condolencias por las personas fallecidas en ambas tragedias y enviamos todo nuestro cariño y todo el respaldo a las personas que continúan heridas y a familiares de las víctimas, a las que ya hemos expresado el pésame de la Diputación en el funeral celebrado en la Catedral de Sevilla y trasladaré también el pesar de la Corporación durante el funeral de Huelva", ha indicado Fernández.

Sobre la actualización, la diputada provincial María Encarnación Fuentes ha indicado durante su intervención que la Diputación ha diseñado para esta anualidad del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, que es cuatrienal y que había sido aprobado para el periodo 2024-2027 con carácter definitivo por acuerdo plenario de 25 de abril de 2024, pero que requiere de adecuación anual en cuanto a la actualización de datos, la incorporación de nueva normativa de referencia y a su financiación global, conforme al Presupuesto General de la Diputación.

"Con respecto a la dotación de las Plantillas Básicas, seguimos apostando por completar los equipos de profesionales, especialmente en materia Igualdad y promoviendo la creación de Puntos de Igualdad Municipal en los municipios menores de veinte mil habitantes que no tengan CIMM y dotarlos de los perfiles profesionales de Asesoría jurídica y Agentes de Igualdad", ha asegurado.

Fuentes ha explicado que se modifican dos aspectos importantes de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Por una parte, en cuanto a los criterios de graduación que se aplican a los incumplimientos de las condiciones impuestas, "se suprime el sistema de escalado porcentual en los criterios de graduación que se habían venido recogiendo en los ejercicios anteriores, haciendo prevalecer la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación".

"Y, mas importante: la incorporación de la excepción del requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y deudas por reintegros de subvenciones a las entidades locales de la provincia y a las entidades sociales sin ánimo de lucro, dada la naturaleza de las subvenciones y el colectivo de personas a las que se destina". Una excepción, ha añadido la diputada, "aplicable durante la fase del procedimiento de concesión".

En otro orden de asuntos, se ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos la igualación de las condiciones sanitarias del personal laboral de la Diputación con respecto al personal de funcionariado.

"Es de justicia que se preste ya en las mismas condiciones de igualdad con el personal funcionario, porque la vocación de la Diputación no es solo ser útil a nuestra ciudadanía y a nuestros ayuntamientos, sino también a las personas que, codo a codo con nosotros, ejecutan y ponen en práctica las políticas que en este Plenario diseñamos y aprobamos" ha afirmado el diputado provincial de Empleado Público, Francisco Toajas.