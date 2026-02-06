Diputación de Sevilla extiende los refuerzos de bomberos a Sierra Morena y el Corredor de la Plata

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Coria. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido este viernes una reunión con los responsables de las áreas y servicios de la Diputación que, dentro de las competencias de la institución, están implicados en el operativo de prevención y respuesta ante la cadena de borrascas.

En esta tercera reunión de coordinación han participado la diputada de Cohesión Territorial, María Teresa Jiménez, de la que depende el servicio de Carreteras; y el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; además de los respectivos directores de área; el gerente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia, Armando Gutiérrez; el adjunto al gerente, Luis Peña; y el jefe operativo de Bomberos, Tomás Gallo; el jefe técnico del sistema, Matías Vinaza.

La diputada María Teresa Jiménez ha trasladado que entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes se han logrado reabrir siete puntos de la red provincial afectados por inundaciones y embalsamientos, "si bien es probable que puedan producirse nuevos cortes a lo largo de la tarde, por la evolución de los niveles hídricos de algunos cauces y arroyos, sobre todo en la zona de Las Cabezas de San Juan y Lebrija".

De cara al fin de semana y con el paso de la nueva borrasca Marta, se ha puesto un dispositivo de maquinaria pesada y de personal en la Sierra Morena sevillana, para actuar "lo antes posible ante cualquier incidencia, corte o inundación de carretera".

Hasta el mediodía de este viernes estaban cortados doce puntos de la red provincial, siete en carreteras y cinco vías. De ellas, solo una carretera, la SE-9225, está cerrada por daños.

El presidente ha trasladado que, "en cuanto pase la emergencia", la prioridad será "evaluar el estado de todas y cada una de las las vías afectadas". Desde el área de Cohesión Territorial se recuerda que la ciudadanía puede consultar toda la información actualizada sobre las carreteras en el visor de incidencias de la DGT accesible desde la web de la Diputación: Incidencias DGT.

En lo que respecta a bomberos, se mantienen activados y reforzados los 13 parques que dependen directamente del Consorcio, así como los otro 14 municipales del sistema provincial que se coordinan desde el mismo. En tres días, desde la madrugada del día 4 y hasta las 11,00 horas de este viernes, han atendido cerca de 500 incidencias.

El día con mayor número de avisos fue el día 4 (232) y en menor medida el día 5 (198). El tipo de actuación más frecuente ha sido por derrumbes, caídas y apeos (220), también se ha acudido durante estos tres días a 43 avisos a través del 112 por inundaciones y riesgos naturales.

Asimismo, destacan las intervenciones -más de medio centenar- por saneamientos y retirada de objetivos de la vía pública. En el hecho de que no se hayan producido daños en personas ha sido importante también el comportamiento de la población de la provincia, que en líneas generales ha hecho caso a las recomendaciones de evitar riesgos innecesarios y suspender desplazamientos no urgentes.

De cara al fin de semana, el Consorcio mantiene el refuerzo de efectivos. Por zonas, va a haber un dispositivo especial en la Sierra Morena, para dar una respuesta lo más rápida posible ante las incidencias que se puedan producir en zonas de difícil acceso. También se está siguiendo muy de cerca la evolución de cauces y ríos.

Entre otras zonas, destacan El Palmar de Troya, donde el Ayuntamiento de Utrera ha instalado un puesto de mando avanzado por los desembalses del pantano de Torre del Águila; y la Vega (zona de Lora del Río, Cantillana y Villaverde), aunque el Guadalquivir y sus afluentes se han mantenido a lo largo del día de hoy.

Actualmente se mantienen con cortes en el tráfico la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-7201 (de Puebla de Cazalla a Lantejuela) SE-7203 (en la la travesía de Puebla de Cazalla), la VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce), la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363) indefinidamente, por daños importantes. SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón) y la SE-3102 ( de Sevilla Capital a San José de la Rinconada).

También se encuentra cortada la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el Río Corbones, VIA 225 (que sale de Marchena hacia la A4), la VIA 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), VIA 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena) preventivamente a causa de alerta de viento prevista para el sábado 7.