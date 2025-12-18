Diputación de Sevilla homenajea a su personal jubilado en un acto celebrado en Fibes

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, posa con los homenajeados, en el acto celebrado en Fibes. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido el acto de homenaje y reconocimiento al personal jubilado de la institución provincial entre los años 2017 y 2022, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y conducido por la monologuista Maru Candel, en el que han participado también diputadas y diputados del equipo de gobierno.

"Es un acto de reencuentro entre vosotros; de reconocimiento a vuestra labor por nuestra parte y de recuerdo de las personas que ya no están, absolutamente merecido, para deciros gracias", afirmaba Javier Fernández, quien destacaba la contribución del colectivo de trabajadore que, a lo largo de su trayectoria profesional, han desempeñado su labor al servicio de los más de dos millones de habitantes de la provincia, señala la Diputación en una nota de prensa.

"Esta provincia está hoy donde está gracias al trabajo y al empeño de quienes habéis servido desde la Diputación", añadía el mandatario provincial. En su intervención, Fernández recordaba que la Diputación ha sido siempre una administración cercana, con especial atención a los pueblos con menos recursos, sin dejar de colaborar en los grandes proyectos estratégicos del área metropolitana y de la ciudad de Sevilla.

En este sentido, aludía al futuro barrio de Quarto como ejemplo reciente de esa vocación de cooperación institucional. El presidente también señalaba que detrás del trabajo diario de la Diputación "hay personas con nombre y apellidos, con historias personales que han contribuido a construir provincia" y ha tenido palabras de recuerdo para quienes ya no están, pero formaron parte de ese esfuerzo colectivo.

El acto ha servido así también para honrar la memoria de quienes dejaron su huella en la Institución. Por último, animaba a las personas jubiladas a disfrutar de esta nueva etapa vital, recordando que la palabra jubilación "viene de júbilo", y trasladaba la felicitación y el agradecimiento de toda la Diputación por haber contribuido de manera decisiva al desarrollo y bienestar de la provincia de Sevilla, "con sus más de 2.000 trabajadoras y trabajadores, un presupuesto de 656 millones de euros para 2026 y 90 municipios, los más pequeños, que si la Diputación no existiera no podrían abrir sus ayuntamientos cada día para la ciudadanía".

Con este sencillo pero emotivo acto, la institución provincial ha querido devolver parte de la entrega, el compromiso y la vocación de servicio público demostrados durante años.