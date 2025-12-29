La Diputación de Sevilla indemnizará a la víctima de un incendio con 600.000 euros mientras Vox señala "falta de medios"

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la visita al nuevo Parque de Bomberos. A 17 de septiembre de 2025, en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha señalado este lunes que la Diputación de Sevilla ha sido condenada a través de una sentencia judicial a indemnizar con casi 600.000 euros a la víctima de un incendio que tuvo lugar en Lora del Río en 2020, un hecho que, a juicio del grupo, está "relacionado con la falta de medios materiales y personales" en el cuerpo provincial de Bomberos. Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio Provincial, Gonzalo Domínguez ha asegurado que la Diputación "acatará" de forma "respetuosa" la decisión judicial y ha incidido en el aumento en financiación del que dispondrá el Consorcio en el año venidero.

En una nota de prensa, el grupo político ha subrayado que la víctima de este incendio fue una adolescente que "tuvo que ser evacuada por unos vecinos con la pala de una excavadora, subiéndola hasta la ventana del baño, donde se había refugiado".

A juicio de Vox, este episodio es reflejo la "intolerable" situación que "sufren los bomberos en la provincia", a la par que ha enmarcado la "falta de medios materiales y humanos". "Invertir en seguridad es invertir en nuestros ciudadanos", ha añadido.

Por su parte, Domínguez ha señalado que la institución provincial asumirá "como no podría ser de otra forma" la sentencia judicial, al tiempo que ha aclarado que el Consorcio Provincial de Bomberos, existente desde el año 2022, está "siendo dotado" con los medios necesarios, aunque siempre existe margen de mejora.

"Tenemos una hoja de ruta a través de un Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendio aprobado por unaminidad por todas las partes que integran este Consorcio y que suma más de 100 millones de euros para ponerlos en carga en los próximos ocho años", ha indicado.

Asimismo, el responsable ha incidido en que en el año entrante el Consorcio dispondrá de un presupuesto de más de 38 millones de euros. "Eso significa que desde 2023 el presupuesto ha crecido más del 600 por ciento".

Al hilo, se ha referido al Parque de Lora del Río, emplazamiento donde tuvo lugar el incidente mencionado, y ha asegurado que "ya tiene en sus instalaciones una escala", como parte de las cinco nuevas escalas impulsadas de la Diputación para la provincia.