Diputación de Sevilla insta a Palomares a concretar su proyecto de carril bici con Mairena: "No existe bloqueo"

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Teresa Jiménez, ha querido aclarar públicamente la posición de la institución provincial ante las manifestaciones y la moción aprobada por el Pleno de Palomares del Río relativas al carril bici que debe conectar este municipio con Mairena del Aljarafe; ello, "ante la difusión de afirmaciones que no se ajustan a la realidad de los hechos ni al marco competencial de la Diputación".

"Quiero dejar claro que la Diputación no ha bloqueado en ningún momento este proyecto. Muy al contrario, fue esta institución la que, a petición de la anterior Corporación municipal de Palomares, realizó un importante esfuerzo económico y técnico para redactar una iniciativa global, viable desde el punto de vista técnico y administrativo, precisamente para facilitar su posterior ejecución por parte de los ayuntamientos implicados", ha señalado Jiménez en una nota de prensa.

La diputada ha explicado que el proyecto fue redactado por el Área de Cohesión Territorial en noviembre de 2021 y entregado a ambos ayuntamientos, quedando claramente establecido que la financiación para su ejecución debía ser captada o aplicada por las administraciones municipales, una de ellas, además, con una población superior a los 20.000 habitantes. "La Diputación actuó como lo que es: una administración facilitadora, prestando asistencia técnica y cooperación a los municipios", ha subrayado.

Según ha detallado Jiménez, dentro de ese trabajo técnico la Diputación incluyó soluciones autorizables para algunos de los puntos más complejos del trazado, como el cambio de margen del carril bici mediante una glorieta o rotonda, con el objetivo de garantizar la viabilidad y la seguridad del itinerario ciclista.

Jiménez ha recordado que el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, recibió al alcalde de Palomares el 20 de junio de 2024, en una reunión en la que se abordó específicamente la conexión ciclista entre ambos municipios, con una actuación aproximada de 800 metros.

"Desde junio de 2024 hasta junio de 2025, el alcalde de Palomares ha sido recibido en cuatro ocasiones, y en todas ellas se le informó con total transparencia de que no existen partidas presupuestarias específicas para la ejecución de este tipo de actuaciones, al tiempo que se le plantearon alternativas de financiación, como su posible inclusión en futuros presupuestos o la articulación de convocatorias de ayudas", ha explicado.

En el marco de estos encuentros, el Área de Cohesión Territorial informó de que el presupuesto total del proyecto asciende a 962.302 euros, cantidad que sería necesario actualizar, y que el tramo urbano, pese a contar con menos metros lineales, supone un coste aproximado de 600.000 euros, al incluir elementos singulares como una rotonda.

COMPETENCIAS DE LA DIPUTACIÓN CON CARRILES BICI

La diputada de Cohesión Territorial ha insistido en que los carriles bici son infraestructuras de movilidad no motorizada que no forman parte de la red provincial de carreteras, aunque puedan ser autorizadas para discurrir por zonas de protección de estas. "Por esta razón, la Diputación no ejecuta habitualmente carriles bici, sino que se limita a autorizar este tipo de infraestructuras cuando son los ayuntamientos los que promueven proyectos en carreteras provinciales", ha puntualizado.

Jiménez ha recordado que las actuaciones realizadas en otros municipios del Aljarafe han sido posibles únicamente gracias a la obtención de fondos europeos finalistas, como Feder o Edusi, y siempre mediante estrategias de movilidad seleccionadas y convenios específicos. "Fuera de estos supuestos, la Diputación no cuenta ni ha contado con una línea propia para la ejecución de carriles bici", ha afirmado.

En cuanto a la situación actual, Teresa Jiménez ha destacado que el Ayuntamiento de Mairena ya ha iniciado la ejecución de su tramo, con una inversión municipal de 613.000 euros y una duración estimada de tres meses y medio, mientras que el Ayuntamiento de Palomares incluyó su tramo dentro del programa 'Sevilla 107', "lo que desmonta cualquier acusación de abandono institucional por parte de la Diputación".

La diputada ha recordado, además, que la Diputación mantiene una cooperación económica continuada y significativa con Palomares del Río. "Entre el 'Plan Más Sevilla' y el 'Plan Sevilla 107', el municipio ha recibido 992.434 euros, a los que se suman 995.829 euros del Programa 2030, lo que eleva la aportación provincial a casi dos millones de euros", ha detallado.

"Dentro de este modelo de cooperación general, son los ayuntamientos quienes deciden el destino de los fondos. La Diputación no puede imponer inversiones concretas ni detraer recursos al margen de los procedimientos establecidos", ha añadido.

LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO

Finalmente, Teresa Jiménez ha reiterado la disposición de la Diputación a colaborar y ha emplazado al Ayuntamiento de Palomares del Río a que "concrete formalmente" la solicitud de adaptación del proyecto, con el fin de valorar técnicamente en qué consistiría dicha modificación y esclarecer si conllevará un compromiso municipal de ejecución de alguno de los tramos del carril bici proyectado.

"La cooperación institucional, el rigor técnico y el respeto a las competencias son la mejor vía para avanzar en proyectos que benefician a la ciudadanía", ha concluido la diputada.