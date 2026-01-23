La Diputación de Sevilla lanza una cartografía de las ocho obras de arte mural distribuidas en toda la provincia

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, en Fitur 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una cartografía con la localización en la provincia y la ubicación de los emplazamientos de los ocho murales artísticos realizados en otros tantos municipios dentro del proyecto de arte mural 'Plazes' en las dos ediciones que lleva convocadas, las de los años 2024 y 2025.

Una iniciativa que también se va a llevar a cabo en 2026 con otros cuatro murales. El proyecto se complementará en febrero con la habilitación de la web de 'Plazes', en la que las personas usuarias podrán encontrar información detallada de cada uno de los murales, los artistas que los han pintado y los municipios que los albergan, así como conocer los pormenores de esta experiencia creativa documentada fotográfica y videográficamente.

Por su parte, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha definido 'Plazes' como "la generación de lo que va a ser un museo de pintura mural al aire libre en la provincia, con obras cuyo objetivo es transformar la identidad del territorio de los pueblos sevillanos a través del arte".

"No existía hasta ahora un proyecto de arte mural con esta dimensión territorial, con este nivel de colaboración entre la Diputación, los ayuntamientos y artistas. Es un ejemplo de cómo la cultura transforma los espacios, revitaliza los entornos y genera identidad", ha destacado.

La Diputación ha señalado que el planteamiento es "la creación de una colección de arte mural provincial y una nueva ruta artística en el territorio sevillano". "Una colección viva, en constante crecimiento, que hable de quiénes somos, de nuestra diversidad y de nuestra creatividad colectiva", explica Casimiro Fernández, quien asegura que la Institución presentará en próximas fechas la edición del proyecto correspondiente a este año 2026.

En la suma de las dos ediciones, ocho artistas de la pintura y el arte mural, comisariados por Seleka Muñoz y Laura Calvarro, gestores culturales y directores de la galería de arte Delimbo, han realizado intervenciones en muros de ocho municipios distintos, en un diálogo de creación y encuentro con la ciudadanía. 'Plazes' deja los murales de Alberto Montes en Los Corrales, Pedro Almeida en Camas, Osier Luther en Mairena del Aljarafe y Virginia Bersabé en El Viso del Alcor, en la edición de 2024.

Hasta finales de noviembre pasado, han estado en realización los murales correspondientes a la edición 2025: el de Zésar Bahamonte en Fuentes de Andalucía, el de Ana Barriga en Cantillana, el de Manuel León en Villanueva del Ariscal y el de Ana Langeheldt en Villanueva de San Juan.

Asimismo, otros dos artistas integrantes del proyecto, el fotógrafo Miguel Jiménez y el videógrafo Pedro Canela, han registrado el proceso de creación de las obras, interpretándolo y captando los gestos, encuentros con la ciudadanía, la atmósfera de los pueblos y el pulso creativo de cada mural.