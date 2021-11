Diputación de Sevilla muestra su respaldo a la Fundación Diabetes Cero y promoverá ayudas para asociaciones de enfermos

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido un encuentro este martes con el director de la Fundación Diabetes Cero, Urbano Fernández, en el transcurso de la cual el mandatario ha mostrado el respaldo de esta institución a la labor desarrollada por la citada entidad sin ánimo de lucro.

En este marco, Fernández ha explicado a Villalobos que actualmente se estima que hay en España más de 600.000 personas con diabetes tipo 1, de los cuales 30.000 son menores de 15 años, unos datos que considera "más que suficientes para incrementar las actividades que den mayor visibilidad a esta enfermedad entre la ciudadanía".

Desde el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, coordinada por la diputada Rocío Sutil Domínguez, también presente en la reunión, se ha facilitado difusión sobre la actividad de esta entidad a todos los municipios sevillanos, mediante una carta dirigida a los Ayuntamientos de la provincia para facilitar próximas acciones de responsabilidad social y difusión sobre la diabetes tipo 1.

Villalobos ha anunciado al director de la Fundación que en próximas fechas desde la Diputación se publicará una convocatoria genérica de subvenciones para atender a todas las asociaciones creadas para la difusión de enfermedades y la defensa de los colectivos afectados por las mismas, con el fin de permitir que "al menos algunos proyectos y propuestas puedan tener un mayor apoyo de la Diputación de Sevilla ya que, al no tener competencias en materia de Salud, es quizá la única vía para una mayor colaboración".

La Fundación Cero Diabetes, que colabora con multitud de marcas y empresas para la realización de campañas de sensibilización, cuenta con 17 delegaciones en todo el territorio nacional y desarrolla, entre otros proyectos, el denominado de Centros Educativos Embajadores de la Investigación Científica, el de Visibilidad y Sensibilización de la Diabetes tipo 1 en centros sanitarios y farmacias y campañas de información sobre esta enfermedad a los residentes de los municipios.

La diabetes del tipo 1 es una enfermedad autoinmune que no se puede prevenir, cuya aparición "no tiene nada que ver con la dieta o el estilo de vida y de la que aún se desconocen las causas que la provocan". Cada año aparecen en España 1.100 nuevos casos, personas que no producen insulina, dando lugar a niveles muy bajos o muy altos de glucosa en sangre que, prolongados en el tiempo, pueden acarrear graves enfermedades como ceguera, amputaciones o infartos, entre otros, tal como informa la Diputación en un comunicado.

Esta reunión se produce tras la celebración este pasado domingo, día 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes como campaña de concienciación de gran relevancia. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidad celebró por vez primera este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día en uno oficial de la salud de la ONU.