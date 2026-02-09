Diputación de Sevilla participa en el proyecto Innopyme para la digitalización de las pequeñas empresas

Diputación de Sevilla participa en el proyecto Innopyme - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha vuelto a ser beneficiaria de fondos europeos con su participación como socio en el proyecto Innopyme, aprobado en el marco de la sexta convocatoria del Programa de Cooperación Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuya resolución se ha publicado recientemente.

El proyecto, cuyo beneficiario principal es la Fundación Andanatura, da continuidad al programa Ruralpyme Digital AAA, en el que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ya participó con notables resultados para la provincia, contribuyendo de forma significativa a la transformación digital de las pymes rurales y al fortalecimiento del tejido empresarial del territorio.

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, con esta nueva iniciativa, la institución provincial "refuerza su trayectoria de captación de financiación europea para el desarrollo de proyectos orientados a la modernización del tejido empresarial y da continuidad a su apuesta por la digitalización de las pymes, especialmente en el ámbito rural".

Innopyme se desarrollará en cooperación con un partenariado transfronterizo integrado, además de por la Diputación de Sevilla y Andanatura, por la Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT); el Consorcio para el Desarrollo de Políticas en Materia de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía Fernando de los Ríos; y, por la parte portuguesa, por Tertúlia Algarvia - Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) y la Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Beja.

El proyecto tiene como objetivo impulsar la digitalización y la competitividad de las pymes de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (EuroAAA), especialmente microempresas, mediante el uso de herramientas digitales avanzadas y soluciones basadas en inteligencia artificial, fomentando la cooperación transfronteriza y la comercialización online.

Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la creación de una red de cooperación transfronteriza, un catálogo de soluciones digitales basadas en IA, un itinerario común de transformación digital con asesoramiento y acompañamiento a pymes, la potenciación del marketplace AAA y el desarrollo de una academia transfronteriza para la capacitación digital.

Innopyme cuenta con un presupuesto total aprobado de 1.084.492,87 euro, con una ayuda Feder de 813.369,66 euros (75 % de cofinanciación). La participación de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, contempla un coste total elegible de 100.150,09 euros, con una aportación Feder de 75.112,57 euros.

Con un periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2028, "el proyecto refuerza la apuesta de la Diputación de Sevilla por la innovación, la digitalización y el desarrollo económico sostenible, consolidando el trabajo iniciado con Ruralpyme Digital AAA y ampliando su impacto en la provincia en colaboración con otros territorios de España y Portugal" ha declarado Rodríguez Hans.