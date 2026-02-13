Diputación de Sevilla presenta 'Meneses, gentilhombre del rey Francisco de Asís. El amigo de Morón de la Frontera'

Presentación del libro 'Meneses, gentilhombre del rey Francisco de Asís. El amigo de Morón de la Frontera' - DIPUTACIÓN SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha editado el libro 'Meneses, gentilhombre del rey Francisco de Asís. El amigo de Morón de la Frontera', obra ganadora del Premio Archivo Hispalense 2024 en la Sección de Historia del historiador del arte Carlos Reyero Hermosilla.

El libro ha sido presentado este jueves en la Casa de la Provincia acompañado por Pilar Rodríguez Habela, responsable del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía y por el investigador Gabriel Giráldez Fernández.

En el libro, Reyero Hermosilla sigue con minuciosidad los pasos de Antonio Ramos Meneses, duque de Baños (Morón de la Frontera, 1826-París, 1882), uno de los personajes más curiosos y menos conocidos de la corte de Isabel II, para "arrojar luz sobre un individuo misterioso, que tiene algo de hombre fatal".

En sus intervenciones, autor y presentador han esbozado la figura de un personaje que quedaba difuminado en la historia posterior, tras las habladurías surgidas de la estrecha relación que mantuvo con el rey Francisco de Asís. Tal como han explicado, la trayectoria vital de Meneses se corresponde con la de un arribista sin escrúpulos.

"Gracias a sus dotes de seducción y a su habilidad para manejarse en negocios turbios, llegó a alcanzar una elevada posición social y económica. Su capacidad para intrigar le permitió influir en muchos aspectos de la vida política española, tanto por su amistad con el rey consorte como por su cercanía a la ex reina gobernadora, María Cristina de Borbón", ha señalado.

Por su parte, Pilar Rodríguez Habela ha compartido la valoración del Jurado del Premio Archivo Hispalense, que vio esta obra como "una investigación de altura, especialmente significativa por su enfoque, que dota de pleno sentido y coherencia a la aparentemente excesiva compartimentación de las distintas facetas que se analizan en el personaje".

"En esta obra el recorrido biográfico, que contrasta el imaginario construido a su alrededor, se sustenta en numerosos datos documentales" ha añadido la responsable del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación.

El autor, nacido en Santander, en 1957, empezó la carrera de Filosofía y Letras en Salamanca y cursó la especialidad de Historia del Arte en Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha ejercido como profesor de Enseñanza Media durante cuarenta años en Cádiz y en su currículum destacan también su paso por la Real Academia de España en Roma, haber sido director del Museo de Bellas Artes de Valencia y catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Especializado en el siglo XIX, sus investigaciones se han centrado en la pintura de la historia; las identidades culturales, nacionales y de género; los intercambios artísticos en Europa; los monumentos conmemorativos; la caricatura de prensa y el uso de imágenes en la construcción de discursos políticos.

Entre los libros que ha publicado: 'Sorolla o la pintura como felicidad', 'El arte parodiado', 'Introducción al arte occidental del siglo XIX', 'Fortuny o el arte como distinción de clase', 'Apariencia e identidad masculina', todos ellos editados por Cátedra; 'Desvestidas', en Alianza Editorial; 'Alegoría, Nación y Libertad', en Siglo XXI de España Editores; 'La luz artificial en la pintura moderna.

De la Ilustración a las vanguardias', en Ediciones Nobel SA; 'Observadores: estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro', en Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 'Un crimen pretencioso', en Editorial Adarve; 'La historia del arte y sus enemigos. Estudios sobre Juan Antonio Ramírez', en UAM Ediciones; la novela histórica 'La desventura de Isabel II', en La Esfera de los Libros, y, en 2025, 'Pigmaliones de pasado. Formas de revivir el arte y la historia', en Prensas de la Universidad de Zaragoza.