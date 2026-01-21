La Diputación de Sevilla está presente en Fitur "por absoluta responsabilidad, con discreción y para apoyar al sector"

Rodríguez Hans atiende a los medios en el stand de la Diputación en Fitur. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla está presente en esta inusual Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), sin agenda oficial en el pabellón de Andalucía por respeto a las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ,"por absoluta responsabilidad, con un claro perfil de discreción y para apoyar al sector".

Así lo ha expresado el vicepresidente de la empresa de Promoción y Desarrollo Económico y de Turismo de la Diputación (Prodetur), Rodrigo Rodríguez Hans, en declaraciones a los medios en el stand de la provincia de Sevilla, en el pabellón 5 del recinto ferial de Ifema, no sin antes trasladar las condolencias y el pésame a todos los familiares y allegados de las víctimas de la citada tragedia, originada tras el descarrilamiento de dos trenes de velocidad, y a los del maquinista sevillano que fallecía este lunes en un accidente de tren de Rodalies (Cercanías), en la localidad barcelonesa de Gelida.

"Es muy difícil estar aquí, por parte de la Diputación, en un momento tan complicado y tan duro. Respecto a Fitur, hemos cancelado nuestra gala y hemos también suspendido toda la actividad institucional en este stand, pero por responsabilidad tenemos que garantizar el funcionamiento de este espacio", ha añadido el vicepresidente de Prodetur.

Asimismo, Rodríguez Hans ha remarcado el hecho de que se haya dado "absoluta independencia" a empresas, entidades y ayuntamientos para que, "dentro de su autonomía", puedan decidir hacer uso de este stand, donde "hay un volumen de negocio importantísimo".

"La industria del turismo es clave y, evidentemente, nadie está aquí hoy contento. Sin embargo, hay muchas empresas y muchos profesionales que tienen que estar por responsabilidad trabajando", ha abundado el responsable de Prodetur.

Hans ha incidido en que su presencia tendrá un marcado perfil de "discreción y de apoyo", con el obejtivo de dar servicio al sector, "para garantizar que todo funcione de la mejor manera y que la industria turística de nuestra provincia siga yendo tan bien como va".

Por último, Hans ha agradecido a todos los profesionales que se dan cita en Fitur, a empresas y medios comunicación, a sabiendas de que "no es nada fácil y sencillo estar aquí, es duro y no es agradable, pero hay cosas que hay que hacer desde la más absoluta responsabilidad, y en eso vamos a estar, con una actividad estrictamente profesional y de trabajo", y, por supuesto, "vamos a evitar cualquier tipo de planteamiento que se salga del más absoluto respeto al luto nacional".