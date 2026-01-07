La Diputación de Sevilla traslada a Feicase su compromiso con la modernización del comercio local

Fernández saluda al presidente de Feicase (d), en presencia del secretario general de la entidad, antes de un encuentro institucional en la Diputación. - DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido en la sede de la institución a Antonio Luis Arroyo, nuevo presidente de la Confederación de Empresas de Industria y Comercio de Alimentación, Perfumería y Droguería de Sevilla (Feicase), que cuenta con más de 270 empresas individuales y cinco asociaciones integradas, con lo que representa a cerca de un millar de establecimientos con casi 8.500 puestos de trabajo.

En una nota de prensa, Fernández ha trasladado a Arroyo la voluntad de la Diputación de seguir colaborando estrechamente con la entidad en esta nueva etapa y ha subrayado el papel estratégico del asociacionismo empresarial para fortalecer al comercio en los municipios, señala la Diputación en una nota de prensa.

"Compartimos los objetivos de fortalecer el comercio local, impulsar la digitalización y de apoyar a pymes y autónomos en la transición tecnológica, así como una visión común de un comercio sevillano más fuerte, más moderno y más competitivo", ha afirmado el mandatario provincial.

Asimismo, Fernández ha señalado que 2026 seguirá siendo "un año clave para seguir profundizando en los principales retos del comercio y reforzar las alianzas público-privadas".

Antonio Arroyo, por su parte, ha mostrado su satisfacción por el apoyo que la Diputación viene prestando a Feicase, directamente y a través de Prodetur y la marca 'Sabores de la Provincia'. Esta colaboración es "especialmente importante" para el sector del comercio de la alimentación, la perfumería y la droguería, "que tiene singularidades en materia de legislación y en cuanto a márgenes comerciales", según ha destacado.

Desde el año 2017, la Diputación ha concedido subvenciones a Feicase para iniciativas de mentoría digital; para programas como 'De compras por Sevilla', 'Compras responsables y sostenibles' o 'Herramientas de evaluación para la sostenibilidad', así como para la elaboración de guías sobre buenas prácticas en comercio e igualdad o sobre prevención y gestión del desperdicio, entre otras cosas.

Arroyo toma el relevo en la presidencia de Feicase a Manuel Barea, "aportando continuidad y conocimiento", ya que ha formado parte de la dirección de la confederación, como vicepresidente, durante 28 años y cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito asociativo.

En esta primera reunión con Javier Fernández ha estado acompañado también por el secretario general, Federico de la Torre. Ambos han avanzado a Javier Fernández que el próximo congreso anual de Feicase se celebrará el 14 de mayo, en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas.