La Diputación de Sevilla visita los Campamentos de Refugiados Saharauis para "reforzar la cooperación internacional"

Visita de una delegación de la Diputación de Sevilla a los Campamentos de Refugiados Saharauis - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Diputación de Sevilla, encabezada por el diputado de Con Andalucía José Antonio Mesa e integrada por diputados provinciales y concejales de distintos municipios, ha realizado un viaje institucional y humanitario a los Campamentos de Refugiados Saharauis. El objetivo de la visita ha sido reforzar la cooperación internacional con las familias asentadas en los campamentos y conocer de primera mano la situación social, sanitaria y educativa del pueblo saharaui.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante varios días, la delegación mantuvo encuentros institucionales, entre ellos una recepción con el Consejo Popular de la Daira de Eydeiriya, donde se destacó el papel de la cooperación andaluza y se intercambiaron impresiones sobre la organización social y comunitaria saharaui.

También se reunieron con el Consejo Popular de la Wilaya de Smara y con la gobernadora del territorio, abordando la organización política y social y el papel fundamental de la mujer en la vida pública, la gestión comunitaria y la resistencia política.

La delegación visitó asimismo proyectos sociales, sanitarios, educativos y productivos, así como infraestructuras esenciales para la vida en los campamentos. Entre ellas, la guardería de la Daira de Eydeiriya, donde se entregó material escolar, y el Centro de personas con necesidades especiales 'Castro', al que se aportó material sanitario y medicamentos.

La insitución provincial ha reseñado como uno de los aspectos destacados del viaje la supervisión del proyecto de construcción de un dispensario sanitario en la Wilaya de Smara, impulsado por la Diputación de Sevilla, varios ayuntamientos de la provincia y la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, que "permitirá mejorar la atención médica básica de cientos de familias". La delegación también visitó colegios de la Wilaya de Smara y el Instituto Simón Bolívar, además de reunirse con el ministro de Salud Pública de la Rasd, Salec Baba, y visitar el Hospital Nacional para conocer necesidades sanitarias y avances logrados gracias a la cooperación internacional.

Durante la visita a las granjas de Njeila, el ministro de Desarrollo Económico, Baba Fdeid, explicó el funcionamiento de las explotaciones de huevos y carne blanca, esenciales para el abastecimiento alimentario de los campamentos. La delegación también recorrió el Museo de la Resistencia, y mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa). Además, se reunieron con el presidente del Parlamento Saharaui, Hamma Salama, y visitaron la Universidad de Tifariti, destacando la importancia de la educación superior para la juventud saharaui.

Asimismo, la delegación se reunió con la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas Antipersona (Asavim) y la Oficina Saharaui para la Acción Contra las Minas (Smaco), donde se abordaron los trabajos de localización, señalización y eliminación de minas y restos de explosivos. En la sede de la Televisión Nacional Saharaui (TV Rasd) se enmarcó el papel de los medios en la preservación de la identidad y la denuncia internacional de la situación del pueblo saharaui.

En la Wilaya de Dajla, la delegación participó en la Marcha de Mujeres Saharauis, un encuentro que reunió a mujeres de distintas dairas y destacó su papel en la organización social, la resistencia política y la vida comunitaria. La ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suelma Beiruk, resaltó en este sentido la importancia del liderazgo femenino y las políticas de igualdad. También hubo un encuentro con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (Unms), donde se subrayó la centralidad de las mujeres en la vida social y política de los campamentos.

La delegación finalizó su visita con una recepción oficial del presidente de la RASD, Brahim Gali, quien agradeció el compromiso de las instituciones andaluzas y el mantenimiento de la cooperación en áreas clave como salud, educación, alimentación y atención social.