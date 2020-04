La directora de Cardenal Spínola CEU destaca "la gran transformación digital en educación" en esta situación de crisis

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora académica del Centro de Estudos Universitarios Cardenal Spínola CEU, Beatriz Hoster, destaca que "se está viendo una gran transformación digital en la educación", al tiempo que explica que, en este tiempo de confinamiento, ha llevado adelante, junto a su equipo académico y los servicios técnicos de CEU Andalucía, la transformación digital necesaria para hacer frente a la nueva situación docente, "manteniendo el nivel y la calidad de la docencia, así como, buscando nuevos horizontes para la investigación".

La profesora Hoster señala al respecto que "se han ampliado los recursos digitales que habitualmente utilizan nuestros estudiantes como apoyo a la docencia (entornos virtuales de aprendizaje, materiales multimedia), con otros medios de comunicación y gestión telemáticos que les ayudan a afrontar con éxito los retos educativos en esta nueva situación".

Además, en un comunicado, destaca el papel de los profesores durante estos días "que, organizados por áreas, grupos y asignaturas, continúan ejerciendo su labor docente, coordinados con Dirección Académica, optimizando medios y procedimientos para adaptarse a una enseñanza no presencial". "El Centro cuenta, además, con una asesoría pedagógica TIC que está ofreciendo guías, vídeos tutoriales y otros recursos digitales de apoyo, tanto al profesorado como a los estudiantes", añade.

"Cardenal Spínola CEU --insiste-- contribuye a la situación actual cumpliendo con su tarea en el ámbito educativo, formando a sus alumnos y manteniendo el centro digitalmente activo y en marcha".

Así, Hoster recuerda que desde el 11 de marzo el centro trabaja en el desarrollo de su plan de contingencia que "se viene articulando desde principios de febrero, en colaboración con los otros directores de los centros de CEU Andalucía y el equipo directivo de la Fundación".

Por otro lado, destaca que la transición digital "está siendo muy rápida, desde el primer día del confinamiento, reajustado tareas, optimizando la docencia, fortaleciendo la relación entre toda la comunidad educativa y metodología digital". El plan previsto mantiene en todas las asignaturas una evaluación continua y una relación "muy estrecha" entre los docentes y el alumnado, tanto en los grados, como en el Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza (MAES).

"Esta situación ayuda a avanzar hacia nuevos escenarios tecnológicos en todas las áreas del conocimiento, avanzando hacia nuevos entornos de digitalización en el ámbito de la docencia universitaria, hasta ahora inexplorados. Pero se echa de menos el contacto presencial con los alumnos, esta relación es clave en el ámbito universitario, ayuda a formar personar de forma más integral.

Esperamos que pronto sea posible, indica Beatriz Hoster.

Y es que, uno de los valores que ofrece este centro universitario de CEU Andalucía a su alumnado es la atención personalizada, que no se ha visto "mermada" en esta etapa de confinamiento.

"Somos conscientes de que los estudiantes vienen a la universidad esperando encontrar una guía para su futuro, saben que les gusta la carrera, pero no saben concretamente a qué dedicarse. A medida que van cursando sus estudios, van descubriendo lo que verdaderamente les apasiona. La función de nuestro profesorado es mostrar al alumno todas las posibilidades que tiene para que este pueda decidir qué hacer con su vida, es hacer que encuentre aquello en lo que es bueno y poder potenciarlo. Cada uno trae un talento propio y el profesorado debe ser el trampolín que impulse dichos talentos", manifiesta.

En cuanto al fomento de los valores cristiano, Beatriz Hoster indica que "esto supone, entre otras consecuencias fundamentales, estar abiertos a la trascendencia, educar en el amor y el respeto a los demás y uno mismo, comprometerse con los problemas sociales, ser correctos en el lenguaje, en el vestir y en el trato con los demás, compartir y trabajar en equipo, cultivar el espíritu crítico y desarrollar la creatividad".

"Todo esto, unido a que la docencia en nuestro centro se enfoca en la aplicación práctica y que nuestra filosofía no es que los alumnos estudien, sino que aprendan, y sobre todo que aprendan a trabajar, los estamos preparando para que se conviertan en ese tipo de profesionales que la sociedad necesita", continúa explicando.

En este sentido, se refiere a "personas altamente cualificadas que ponen sus capacidades al servicio de los demás y la búsqueda del bien común, íntegras, correctas en el trato, sociables, con control emocional, con capacidad de liderazgo y de persuasión, y motivadas hacia el trabajo, la innovación al servicio de la calidad y el emprendimiento".

En referencia a esos valores, Beatriz Hoster insiste en que, en situaciones como la que estamos atravesando en la actualidad, "nos ayudan a afrontarla con mejor ánimo".

"Donde hay fe, los obstáculos que nos pone la vida por delante se viven con más paz y aceptación. Eso nos ayuda, no solo a no desesperarnos ante esta drástica situación, sino a contemplarla como una prueba de la que vamos a salir más fortalecidos. A plantearnos que por encima de las dificultades podemos encontrar un bien mayor. Que, aunque físicamente estemos confinados en casa, no estamos solos. Y que, entre todos, superaremos este reto que nos ha puesto la vida por delante. El aislamiento es físico, no espiritual, e incluso puede traernos la oportunidad de encontrarnos con los demás, y con nosotros mismo de una forma más plena", concluye.

Finalmente, la directora académica de Cardenal Spínola indica que "esta situación nos está llevando a reconocer que nuestra sociedad está indefensa ante situaciones como la que estamos viviendo, pero tenemos que tener esperanza, apoyarnos en la familia, ser solidarios y agradecidos a tantas personas qué desde la sanidad, el ejército, los transportes, la alimentación, etcétera. Nos están ayudando a seguir adelante y manifiestan nuestros mejores valores".