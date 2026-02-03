Dos concejales denuncian ante la Fiscalía por "intimidación" a presuntos limpiadores municipales de Sevilla

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ambos del Partido Popular, han presentado este martes, 3 de enero, una denuncia ante la Fiscalía contra varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados por "insultos" e "intimidación".

Según el escrito, consultado por Europa Press y facilitado por el Consistorio, los denunciantes "el pasado viernes 30 de enero fueron increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida del Ayuntamiento".

Así, prosigue, los mismos habrían actuado "presuntamente con el fin de amedrantar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".

Cabe enmarcar que, según concretaron a esta agencia fuentes municipales, los delegados tuvieron que entrar en el edificio Laredo, junto a la Plaza de San Francisco, ante los insultos a la espera de ser escoltados por agentes de la Policía Nacional.

En el transcurso de los hechos, uno de los manifestantes habría amenazado a los concejales diciendo "sabemos donde vives", según han indicado fuentes municipales.

Este suceso habría tenido lugar después de la rueda de prensa del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la que pedía a los sindicatos "sentido común" ante las últimas movilizaciones de protesta al mismo tiempo que aseguraba que "no cederá en chantajes".