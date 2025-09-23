Dos detenidos por robo en una vivienda de Gerena (Sevilla) y agredir al morador tras ser sorprendidos y darse a la fuga

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL

GERENA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Gerena a un hombre de 51 años de edad y una mujer de 43 años, por su supuesta implicación en un robo con violencia en interior de una vivienda habitada. Varias patrullas acudieron al lugar indicado y lograron interceptar a los autores en su huida, gracias a la colaboración vecinal, que iban indicando la dirección que tomaban los ladrones.

Los ahora detenidos accedieron al interior de la vivienda y fueron sorprendidos por su morador "en el momento que estaban sustrayendo diferentes objetos", destaca la Guardia Civil en una nota de prensa. Esto llevó a un "forcejeo", durante el cual los autores "intentaban taparle la boca para impedir que pidiera ayuda, provocándole lesiones de carácter leve en el brazo".

Finalmente, los autores huyeron del lugar con los enseres en una mochila, que fue interceptada por la Guardia Civil tras su detención. Una vez trasladados los detenidos al acuartelamiento, los agentes comprobaron que el arrestado tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación.

Además, según los indicios obtenidos, los dos detenidos están implicados en el robo de una frutería de la localidad, de donde sustrajeron 1.200 euros. La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si pudieran estar implicados en otros hechos delictivos ocurridos en Gerena, así como en otras localidades limítrofes.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas serán puestos a disposición judicial.