Dos detenidos por robos nocturnos de cajas registradoras de locales de Mairena (Sevilla)

MAIRENA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en establecimientos de restauración de la localidad de sevillana de Mairena del Aljarafe, dentro de una operación denominada 'Maharana Chloris'.

Las detenciones han sido fruto de la investigación iniciada el pasado mes de noviembre tras detectarse un aumento significativo de robos con fuerza en locales del municipio, especialmente de restauración, "generando una preocupación y alarma entre los comerciantes", tal como destaca en un comunicado.

Los agentes constataron que el 'modus operandi' de los presuntos autores era cometer los robos "a altas horas nocturnas", tras realizar "vigilancias previas para tratar de detectar la posible presencia policial por la zona", evitando así ser descubiertos.

Los autores de estos robos no tardaban más de tres minutos en cometer los delitos y marcharse del lugar, "siempre a pie y con los objetos robados, principalmente cajas registradoras, botes de propina y objetos de valor que posteriormente eran vendidos".

La operación, que contó con la colaboración de la Policía Local de Mairena del Aljarafe, finalizó con la detención de dos personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las cosas. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

