Dos detenidos por un violento atraco a punta de pistola en un establecimiento de Los Palacios (Sevilla)

Imagen de un atraco ocurrido en un establecimiento de Los Palacios (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de alimentación de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto cuando tres varones llegaron a las inmediaciones de un bazar de dicha localidad a bordo de un ciclomotor, ocultando sus rostros mediante capuchas, bragas y pasamontañas.

Durante el robo, uno de los implicados habría encañonado con un arma corta al propietario del establecimiento amenazándole de muerte mientras su acompañante accedía al interior del mostrador para apoderarse de la recaudación.

Así, ha detallado que la actuación de las víctimas, que opusieron resistencia al asalto, provocó un violento forcejeo que terminó con dos personas lesionadas, ambas atendidas posteriormente por los servicios médicos.

La gravedad de los hechos y la posterior difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad provocaron una "importante alarma" social entre vecinos y comerciantes de la localidad.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación para identificar y localizar a los responsables. La Benemérita ha señalado que el análisis exhaustivo de las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con la recopilación de diferentes indicios obtenidos durante la investigación, permitió identificar plenamente a uno de los presuntos autores, concretamente al individuo que habría accedido a la zona de la caja registradora.

Una vez establecida la identidad de esta persona, los agentes desplegaron un dispositivo para detenerlos. De forma paralela, los agentes relacionaron que el detenido estaba implicado con otros tres presuntos delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos durante el mes de agosto.

Para la comisión de estos hechos, habría utilizado un vehículo previamente sustraído en el municipio de Gelves (Sevilla). Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil identificó al segundo implicado en el atraco por lo que se procedió a su detención.

Este segundo detenido sería, presuntamente, la persona que empuñaba la supuesta arma de fuego durante el atraco. Asimismo, la Guradia Civil ha apuntado que se le atribuye su presunta participación en dos robos de vehículos cometidos en Los Palacios en los días previos al asalto.

Al primer detenido se le atribuyen, presuntamente, un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de robo de uso de vehículo y tres delitos de robo con fuerza.

Al segundo detenido se le atribuyen, presuntamente, un delito de robo con violencia e intimidación y dos delitos de robo de uso de vehículo.

La operación ha sido llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil en Los Palacios y Utrera. La investigación continúa abierta para localizar al tercer implicado.